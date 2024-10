As Galerias 5 de Outubro celebram 25 anos esta sexta-feira, 4 de outubro e a administração organizou uma série de iniciativas para assinalar a data.

“Fruto da união entre negócios e lojistas que têm os seus negócios instalados nas Galerias 5 de Outubro, vimos anunciar que durante este dia haverão muitas surpresas, ofertas, descontos desde 50%, promoções e muita festa”, informou a administração em comunicado.

A superfície comercial, situada na Rua 5 de Outubro, 58 A-D, é composta por 36 espaços comerciais.

Programa:

10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00 - Ação de marketing e promoção das Galerias, que consitirá em atrair todos quantos passarem à nossa porta a entrar e conhecer os negócios que cá temos à disposição. Durante esta iniciativa serão entregues ofertas, brindes e muitas outras surpresas a quem aceder aos convites das nossas amáveis anfitriãs.

13h00 - Concerto instrumental de saxofone com Rolando Faria, ao vivo, no interior com o patrocínio da loja 12 e 27 - Sons do Clássico (venda de instrumentos musicais).

17h00 - Cantar os parabéns, com direito o bolo de aniversário, entre lojistas e fregueses que consigam estar presentes.

Quanto a ofertas, promoções e descontos, neste dia, serão os seguintes:

Loja 1 e 2 - Giggles (roupa de criança) – desconto 50% - nos produtos devidamente assinalados;

Loja 3 – Vouchers de desconto de 10% (limitados) em serviços de manicure e pedicure;

Loja 5 – Sapateiro “Galerias 5 de Outubro” - 10% de desconto em serviços contratados neste dia;

Loja 7 – F & P – Bijuteria - desconto de 20% em toda a loja;

Loja 8 – Bela Arte – Instituto de Beleza - desconto de 0,50€ em depilação de buço e sobrancelhas – normal 6€ - neste dia 5,5€;

Loja 9 – Tear & Jóias – Ourivesaria – desconto de 30% nos artigos assinalados;

Loja 11 – Lion of Porches (roupa de adulto) – desconto de 30€ em artigos devidamente assinalados;

Barzinho – desconto de 0,05€ em cada café;

Loja 13 – Chafariz – Cabeleireiro – desconto de 10% para lavar e secar cabelo;

Lojas 18 e 19 – Feeling Madeira – Levadas, passeios de jipe, excursões, etc. – desconto de 25% nas ofertas turísticas;

Loja 21 – Piano Room – aulas de música – oferece a primeira aula;

Loja 25 – AudiMad – (aparelhos auditivos) – desconto de 10% em todos os produtos auditivos;

Loja 26 – Bar 5 de Outubro – Snack-Bar – desconto de 0,10€ em cada café;

As Lojas 4 – Ilha Predial – Imobiliária; 10 – Timing – Recursos Humanos; 14 – Cátia Ornelas – Terapeuta de pés; 16 – Vendactiva – Imobiliária; e o Escritório 1 (no 2º piso) – Manicure/Pedicure Margarida Lucas, por seu lado, reuniram várias ofertas, brindes e surpresas que irão ser entregues a fregueses que aceitem conhecer as Galerias 5 de Outubro.