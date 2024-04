Bom dia e feliz Domingo!

- Acontece hoje a VII edição do Monte do Imperador, entre o Largo da Fonte, Parque Leite Monteiro e Estação dos Carreiros. O evento é alusivo à passagem do Imperador Carlos de Áustria pela freguesia do Monte, no exílio, de 19 de novembro de 1921 a 1 de abril de 1922.

Espreite o horário das atividades:

- 11h00, Quadros vivos à época de 1922

- 14h00, Duo Pedro Gonçalves

- 15h00, Conferência “O Imperador – Beato Carlos de Áustria” com o Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus; o escritor Miguel Mendonça; a presidente da junta de Freguesia, Idalina Silva, tendo como moderador Xavier Agrela.

- 17h30, o Cortejo Etnográfico

- 18h00, Grupo de Danças Circulares e Tradicionais Madeira

- A paróquia do Estreito de Câmara de Lobos inaugura ao meio-dia as obras de beneficiação do salão paroquial, uma hora antes, às 11h00, a Eucaristia dominical presidida pelo Bispo do Funchal.

- No último dia do XIX do Congresso Regional do CDS/PP Madeira, no Hotel VidaMar, as intervenções finais são a partir das 12h30.