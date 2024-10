Confiança pede intervenção da Câmara do Funchal para acabar com veículos abandonados na via pública

Cláudia Ferreira, Vereadora eleita pela Coligação, voltou a pedir ao Executivo da Câmara Municipal do Funchal para resolver o “problema” dos automóveis que se encontram ao abandono na via pública.

“O estacionamento de veículos abandonados na via pública tem proliferado em todas as zonas do Funchal, desde a zona baixa até às zonas altas, particularmente preocupante nas zonas altas, onde o estacionamento já é por si só um problema”, começou por lembrar a Vereadora aos jornalistas após a Reunião de Câmara.

“Os carros são abandonados e não são recolhidos. Isso é uma competência da Câmara, a recolha de veículos abandonados, e não está a ser feito, o que está a levar a imensos constrangimentos para quem estaciona e quer estacionar junto das suas casas”, acrescentou Cláudia Ferreira, explicando que esta questão foi colocada na referida reunião, referindo que a Confiança já alertou para este problema há “três anos”.

A vereadora lembra que “legislação é clara: é competência da Câmara a remoção dos carros que estão estacionados na via pública e que não estão em circulação, e que não têm seguro, que não têm inspeção feita, etc, etc, etc.”