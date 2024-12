“A equipa de vereadores da Confiança na Câmara Municipal do Funchal manifesta o seu repúdio pela recente “cerimónia pública” organizada pela presidente em exercício, Cristina Pedra, para a entrega de kits do projeto europeu SmartBear. Este projeto, que está no terreno desde 2021 e visa monitorizar a saúde e melhorar a qualidade de vida dos idosos, foi transformado pela primeira vez em palco de exploração política, numa atitude que consideramos desrespeitosa e indigna”, informa nota à imprensa endereçada pela Coligação Confiança.

“Estas atitudes desesperadas demonstram claramente o incumprimento das promessas eleitorais deste executivo, particularmente na área da saúde. É lamentável que, incapaz de apresentar resultados concretos, este executivo recorra à exploração das necessidades alheias, usurpando projetos elaborados por outras entidades. Trata-se de um escandaloso aproveitamento político sem o mínimo respeito pela dignidade das pessoas, o que devia envergonhar qualquer dirigente público”, declara a vereadora Micaela Camacho, porta-voz da Confiança para as questões sociais.

A autarca da Confiança considera que “a exploração de vulnerabilidades para promoção pessoal é inadmissível e diz muito sobre a falta de sensibilidade social que temos assistido no Funchal”.

“A Confiança exige que a Câmara Municipal do Funchal adopte boas práticas que respeitem a privacidade e a dignidade dos cidadãos, promovendo iniciativas de forma transparente e com foco exclusivo no benefício público. Continuaremos a zelar pela ética na administração local e a denunciar qualquer desvio que comprometa os princípios de boa governança”, pode ler-se no documento.