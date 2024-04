No dia 24 de abril, o auditório da Câmara Municipal do Porto Santo vau acolher a conferência “Triunfar no Autismo”, promovida pela Associação Casa do Voluntário, na sequência do trabalho desenvolvido na ilha dourada.

O objetivo, revela uma nota enviada à redação, é “desmistificar, consciencializar e sensibilizar o sobre autismo e os seus desafios e transmitir ferramentas aos participantes para compreenderem melhor todo o que envolve este tema, trazendo visibilidade para essa condição ainda desconhecida por muitos”.

O evento contará com um painel de profissionais de saúde e de educação que trabalham diariamente por esta causa, bem como com testemunhos dos encarregados de educação de crianças e jovens com esta condição.