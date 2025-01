O Município da Ponta do Sol informa que, entre os dias 6 e 31 de janeiro, o trânsito automóvel no Caminho do Piquinho, na freguesia da Ponta do Sol, estará sujeito a condicionamentos. A medida visa a execução de trabalhos para instalação de condutas subterrâneas para infraestruturas elétricas na área

A autarquia pede desculpas por qualquer inconveniente causado e agradece a compreensão dos cidadãos. Destaca ainda a importância da colaboração de todos no cumprimento da sinalização existente no local, a fim de garantir a segurança e o andamento das obras.