O concurso público para a construção da nova esquadra da PSP na Ponta do Sol ficou deserto, revelou, esta manhã, Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, no âmbito do 523.º Aniversário do Dia do Concelho.

“Vivemos tempos em que a burocracia é mais lenta que a evolução dos preços da construção. O concurso público para a construção da nova Esquadra ficou deserto, ou seja, nenhuma empresa apresentou preço compatível com o proposto. O projeto levou o seu tempo, depois negociar a verba com o Governo da República, lançar o concurso público, entretanto o custo mão-de-obra aumentou, o custo dos materiais aumentou e o concurso ficou deserto”, disse.

A autarca afirma que agora os passos seguintes serão aumentar o financiamento para esta obra para lançar novamente o concurso público, revelando que há o compromisso de uma reunião para breve em Lisboa com a nova Ministra da Administração Interna, que aguarda agendamento.Célia Pessegueiro reforça ainda a importância das forças de segurança lembrando a falta que faz a construção da nova Esquadra da PSP da Ponta do Sol. “Estes profissionais merecem uma casa nova e em condições”, afiançou.