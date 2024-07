Terminou com o final do ano letivo, a terceira temporada do Concurso Passaporte Fundação Cecília Zino.

Após a entrega, até ao dia 8 de julho dos passaportes completos, a entidade procedeu ao sorteio de atribuição dos prémios, na presença de membros do Conselho Executivo.

A cerimónia de entrega de prémios irá decorrer na sexta-feira, dia 12 de Julho pelas 15 horas, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, à Rua do Bettencourt, 10, 4º andar.

Os vencedores: Afonso da Gama (17 anos), Lianor Santos (10 anos) e Tiago Gonçalves (19 anos), foram contactados pela organização, e estarão presentes no evento de entrega de prémios.

As entidades parceiras Teatro Municipal Baltazar Dias, MUDAS e Capela da Boa Viagem serão mencionadas como as que mais visitas receberam, e a Universidade da Madeira, como a escola que teve mais alunos a participar na iniciativa.

Estarão presentes, para a entrega dos prémios, representantes dos parceiros, assim como do Conselho de Executivo da Fundação Cecilia Zino.

Cerca de 320 passaportes foram levantados no início do programa, e á volta de 60 passaportes foram entregues para participação do sorteio. A Fundação Cecilia Zino conta com o patrocínio da MEO Empresas, com a parceria institucional da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal