O Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) e o Projeto Ruído organizaram, esta tarde, uma concentração n no Funchal, em prol do fim imediato da guerra e pela construção de um futuro pacífico. O evento, que contou com a participação de dezenas de pessoas, teve como objetivo alertar para a urgência de ações pela paz, em resposta à situação internacional atual, marcada por conflitos violentos e devastadores.

Helena Correia, membro da comissão organizadora, destacou a necessidade premente de pôr fim à guerra e defendendo uma solução política e diplomática para os conflitos em várias regiões do mundo, incluindo o Médio Oriente, a Ucrânia e o Sudão. A concentração também apelou ao desarmamento, à redução das despesas militares e ao investimento em direitos fundamentais como saúde, educação e segurança social, em vez de armamentos.