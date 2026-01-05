MADEIRA Meteorologia
Complexos balneares do Funchal já reabriram

    Complexos regressam à normalidade. FMF
Região
Data de publicação
05 Janeiro 2026
17:49

Todos os complexos balneares do Funchal geridos pela Frente MarFunchal já reabriram. Recorde-se que os espaçoes estiveram encerrados desde o primeiro dia de 2026, em virtude da passagem da depressão Francis.

Ao longo dos últimos dias os funcionários da empresa estiveram em trabalhos de limpeza de forma a repor as condições de funcionamento.

OPINIÃO EM DESTAQUE

