A Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, reuniu, ao início desta tarde, para uma reunião com três pontos na ordem de trabalhos.

A primeira apreciação foi do Projeto de Resolução, do Chega, que ‘Recomenda ao Governo Regional a implementação e reforço de medidas preventivas ao consumo de drogas sintéticas na Região Autónoma da Madeira’. Lina Pereira, presidente da Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil afirmou que “foi proposto por parte do PS, uma auscultação de pareceres de vários agentes que trabalham na área das dependências, como a Casa de Saúde Câmara Pestana e a Casa de Saúde São João de Deus do Funchal.” A proposta foi aprovada por unanimidade, estando assim apta a sua subida a plenário.

O projeto de Resolução, do PS, intitulado ‘Cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM’ foi, igualmente, aprovado, por unanimidade a sua discussão plenária.

O requerimento de audição parlamentar, da autoria do JPP, intitulado ‘Esclarecimentos sobre favorecimento a militantes do PSD no acesso a cuidados de Saúde, no SESARAM’ foi rejeitado por maioria, com os votos contra do PSD e CDS e os votos a favor do JPP e do PS “visto que nesta Comissão Parlamentar apenas se encontram representados quatro partidos, o PSD, CDS, JPP e o PS”, concluiu a presidente da Comissão, Lina Pereira.