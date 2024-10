Um cometa foi avistado durante a última noite na Madeira e no Porto Santo.

Tratar-se-á do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, detetado em janeiro de 2023 por telescópios do Observatório Tsuchinshan, na China, e confirmado pelo telescópio ATLAS da África do Sul, cuja visibilidade a partir do continente foi amplamente noticiada no último domingo.

Nas redes sociais, esta quarta-feira, são vários os relatos e partilhas que indicam que o mesmo cometa foi visto, agora, no arquipélago da Madeira, com relatos a partir da costa norte e da ilha do Porto Santo.

De acordo com o astrofísico Nuno Peixinho, o cometa poderá ainda ser observado noutras ocasiões ao longo desta semana, mas possivelmente apenas com o auxílio de um telescópio, já que vai perdendo luminosidade diariamente, à medida que se afasta cada vez mais da Terra e do Sol.