A gasolina 95 vai custar mais dois cêntimos na próxima semana, enquanto o gasóleo sentirá uma queda de um cêntimo.

A partir da próxima segunda-feira, o preço do litro de gasolina simples vai passar a custar no máximo 1,677 euros, quando agora custa 1,657 euros, e um litro de gasóleo rodoviário vai importar no máximo 1,381 euros, menos do que os atuais 1,391 euros.

O preço do gasóleo colorido, muito usado na agricultura, será na próxima semana de 1,062 euros.

Refira-se que esta é a terceira subida consecutiva do preço da gasolina. O gasóleo tem tido maiores oscilações.

O preço máximo do litro dos combustíveis na Madeira é definido administrativamente todas as semanas, através da publicação de um despacho conjunto das Secretarias Regionais de Economia, Mar e Pescas e das Finanças.