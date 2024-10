O preço da gasolina vai cair na próxima semana na Madeira, enquanto o gasóleo simples vai subir.

De acordo com o despacho conjunto do Governo, a partir de segunda-feira, o preço do litro da gasolina simples vai custar, no máximo, 1,503 euros, correspondendo a uma queda de 0,3 cêntimos. Já o preço máximo do litro do gasóleo vai subir para 1,253 euros, representando um incremento de 0,3 cêntimos.

Esta semana os preços máximos em vigor são de 1,506 euros, para a gasolina de 95 octanas, e de 1,247 euros, para o gasóleo simples.

No Continente, de acordo com o Jornal de Negócios, a partir da próxima segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,706 euros por litro. Já o preço do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,562 euros por litro”.

De acordo com uma fonte do setor citada pelo jornal, “a gasolina aumenta 2,5 cêntimos, enquanto “o gasóleo vai ficar 2 cêntimos mais caro”.