O Funchal está a ser palco, desde a passada quinta-feira, do Campeonato do Mundo de Cocktails 2024, reunindo em solo madeirense participantes de cerca de 70 países. A super final acontece hoje, no Savoy Palace, onde será anunciado o cocktail campeão do mundo que, este ano, na categoria de ‘Clássico’, terá Vinho Madeira como ingrediente obrigatório.

Durante a manhã de sábado, os 15 concorrentes que se destacaram na primeira competição desta categoria – que decorreu no dia 1 – , disputaram a semifinal no Mercado dos Lavradores. Nesta fase, o desafio consistiu em criar um cocktail utilizando Rum da Madeira, frutas e vegetais frescos das bancas, conforme explicou ao JM Fernando Brito, presidente da Associação Barmen de Portugal. Os três melhores desta semifinal vão hoje competir pelo primeiro lugar na ‘finalíssima de Clássico’, que terá lugar às 22h00, no Savoy Palace, através de uma bebida com Vinho Madeira.

Já no que respeita à categoria ‘Flair’ – que envolve a criação de cocktails com truques e acrobacias -, cinco finalistas que se evidenciaram ontem nas provas preliminares ‘Flairbartending’ vão este domingo disputar o título na ‘finalíssima de Flair’, que está aprazada para as 21h00.

Refira-se que o evento, organizado pela International Bertenders Association (IBA), conta com o apoio da Associação Barmen de Portugal, Associação de Barmen da Madeira, Secretaria Regional de Turismo, Câmara Municipal do Funchal e Câmara Municipal de Machico.