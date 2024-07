CMF vai melhorar pavimento da Rua Dr. Pestana Júnior

A Câmara Municipal informou hoje que a próxima intervenção a a realizar com vita ao melhoramnto do pavimento decorrerá na Rua Dr. Pestana Júnior, no segmento compreendido entre a saída do viaduto da Via 25 de Abril e a viragem para o estabelecimento Baleia Verde, com início já, amanhã, 23 de julho (terça) e prazo previsto de duas semanas.

“De forma a minimizar os constrangimentos que este tipo de intervenções causa aos utilizadores da via pública, os trabalhos foram programados para que uma das vias de trânsito da Rua Dr. Pestana Júnior esteja sempre transitável”, precisou a Autarquia em comunicado.

“Atendendo a que pavimentação inicia-se junto à saída do viaduto que liga a Via 25 de Abril à Rua Dr. Pestana Júnior, torna-se necessário interromper o acesso ao viaduto nas manhãs de terça e quarta, dias 23 e 24 de julho”, segundo se lê na nota enviada às redações.

“Nestes dois dias, casos os trabalhos de fresagem e pavimentação terminem antes do período definido, será reposta a normal circulação rodoviária no viaduto”, informa-se ainda.

Como alternativa, os condutores que circulam na Via 25 de Abril em direção à Rua Dr. Pestana Júnior, podem circular pelo túnel de acesso à Rua da Ribeira de João Gomes (Auto Silo Campo da Barca) e inverter a marcha na ponte junto ao edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Para evitar constrangimentos rodoviários, a Autarquia solicita aos condutores que mantenham-se atentos às comunicações da Câmara Municipal do Funchal e consultem a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt para mais informações.