CMF promove ação de formação ‘Proteger a Vida Marinha’

No âmbito das Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul, a Câmara Municipal do Funchal informou, hoje, que vai promover, no dia 11 de março, das 09h15 às 12h30, uma ação de formação dedicada ao tema ‘Proteger a Vida Marinha’.

Conforme esclareceu uma nota envida à redação, esta ação tem como destinatários professores, coordenadores Eco-Escolas, técnicos/as na área da Educação e Ambiente e alunos/as do Ensino Superior.

A inscrição é gratuita mas obrigatória e deve ser efetuada através do formulário: https://forms.gle/sv1VurBxeRpVcwXEA até ao dia 7 de março de 2024.

Todas as inscrições serão confirmadas através de correio eletrónico.

Terminada a ação de formação os participantes irão receber, no correio eletrónico indicado no formulário de inscrição, um questionário de satisfação que deverá ser preenchido e submetido, caso desejem receber o certificado de participação que será emitido em formato digital.