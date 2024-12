A noite de 31 de dezembro contará com animação no Parque de Santa Catarina, de onde, os madeirenses podem assistir ao fogo de artifício. A animação começa às 20h30, com Cristina Pedra a prometer uma grande noite.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal que falava em declarações aos jornalistas, destacou o show do Casino e a animação com DJ que vai até as 3 horas da manhã.

Quanto ao plano de Protecção civil, estarão 150 elementos de forças criminais e 9 da polícia marítima.Estarão ainda 74 elementos da Proteção Civil, bombeiros e CVP.

Para assegurar a limpeza da cidade, no dia 1, vão estar 123 trabalhadores. Em termos de mobilidade, Cristina Pedra destaca a proibição de circular entre as 20 e as 02 da manhã.

Há um conjunto de freguesias que merecem cuidado especial, como São Gonçalo, Monte, São Martinho. O investimento da Autarquia para esta noite é de 41 mil euros + IVA.