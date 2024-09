A Câmara Municipal do Funchal dá inicio na terça-feira, 10 de setembro, a um ciclo de cinco sessões de esclarecimento sobre a implementação da Taxa Municipal Turística do Funchal (TMT) que entra em vigor a partir de 1 de outubro.

Segundo informou a Autarquia, a sessão, que irá decorrer na sala da Assembleia Municipal, no Edifício dos Paços do Concelho, contará com a presença da presidente da Câmara funchalense, Cristina Pedra.

A mesma nota de impresa lembra que cada sessão destina-se a diferentes tipos de agentes económicos.