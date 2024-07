A Câmara Municipal do Funchal homenageou, hoje, Rui de Carvalho, mais conhecido por Ruy de Carvalho, com 97 anos de idade.

Foi no âmbito do encerramento da temporada artística 2023/2024, com o espetáculo ‘Ruy, a História Devida’ da Yellow Star Company, com Luís Pacheco e Ruy de Carvalho em palco que Cristina Pedra homenageou o ator com mais de 82 anos de carreira, com a entrega do brasão da cidade, com a qual o ator tem fortes ligações emocionais. A presidente refere que “não haveria forma mais especial de encerrar a temporada artística com um espetáculo com Ruy de Carvalho, alguém conhecido pelas suas qualidades profissionais como ator, mas pelas suas qualidades humanas e valores. Algo que evidente no espetáculo onde Ruy abriu o coração para revelar episódios inéditos da sua vida pessoal, assim como da sua longa e inspiradora carreira na área de representação”.

O Ruy de Carvalho tem 97 anos e é o ator menos jovem no ativo e já revelou que tenciona fazer este espetáculo até aos 100 anos de idade. Acompanhou gerações, ensinou miúdos e graúdos e tornou-se o ícone da representação em Portugal.

Este espetáculo já está há mais um ano em cena, já chegou a mais de 55 mil espectadores, 80 sessões e 30 cidades, pelo que não poderia deixar de vir também ao Funchal e ao Teatro Municipal Baltazar Dias. A Presidente também expressou “uma palavra de agradecimento à sua filha que sempre o acompanha e que muito contribuiu para a efetivação deste espetáculo hoje, a Paula de Carvalho.”

O TMBD encerra hoje fisicamente as suas portas, mas toda a equipa estará durante o mês de agosto, a preparar a próxima temporada artística, assim como a realizar os trabalhos de manutenção e preservação do espaço, que vão desde substituição de sistemas elétricos, envernizamento do palco, até à pintura da sala de espetáculos. O Teatro Baltazar Dias reabre as portas no dia 3 de setembro.