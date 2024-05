Na sequência do comunicado enviado pelo PTP, esta manhã, à imprensa regional, a propósito de uma alegada retirada de propaganda nas paragens de autocarro do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) garante que os seus serviços não fizeram, nem vão fazer a remoção de qualquer suporte gráfico de campanha, antes do fim do período eleitoral.

Mais vinca a autarquia que “as insinuações do PTP não são corretas e não correspondem à verdade”.