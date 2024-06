No âmbito da Semana do Ambiente 2024 da Câmara Municipal do Funchal, presentemente a decorrer na Praça do Município e que se prolonga até 07 de Junho, decorreu hoje a entrega de cheques solidários num total de 16.250,00 € ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre da autarquia e que contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

De acordo com o protocolo estabelecido, cada uma das instituições recebe um euro por cada tonelada de resíduo de embalagem enviada para reciclagem - papel/cartão, plástico, metal e vidro.

No ano de 2023 o Município do Funchal enviou para reciclagem 8.125 toneladas de resíduos de embalagem. Desta forma o Município do Funchal vai entregar 8.125,00 € a cada uma das referidas instituições.

Esta iniciativa de cariz ambiental e social, contribui para a preservação do ambiente, promovendo a circularidade dos resíduos, e, ao mesmo tempo, apoia financeiramente as Instituições de Solidariedade Social: Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Centro da Mãe.

Desde o ano de 2009 foram doados às duas instituições cerca de 250.668,00 €.

Desde já, a Câmara Municipal do Funchal agradece a todos os funchalenses que fizeram a deposição seletiva dos resíduos de embalagens e que contribuíram para ajudar os utentes destas duas instituições.

Note-se que, hoje, terceiro dia da Semana do Ambiente 2024 da CMF, as atividades diárias estão subordinadas ao tema Ambiente (Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo!), e que se prolongam até às 1/.30, sendo que também se inclui um passeio com cães do Canil do Vasco Gil, com a participação da APCM e Centro Comunitário do Funchal, isto entre as 10:30 e as 11:30.