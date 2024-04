CMF e ACAPO dinamizam workshop “Como Interagir Com uma Pessoa com Deficiência Visual”

Em parceria com o núcleo da Madeira da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Câmara Municipal do Funchal está a dinamizar, junto dos colaboradores do Departamento de Cultura, um workshop denominado “Como Interagir Com uma Pessoa com Deficiência Visual”.

Conforme esclarece uma nota enviada à redação, esta iniciativa contempla seis ações de sensibilização, ministradas pela ACAPO, abrangendo um total de cerca de 60 participantes. A duração de cada ação é de, aproximadamente, duas horas, nas quais os participantes ficarão elucidados sobre a forma mais adequada de interagir com quem não vê ou sofre de baixa visão.

O principal objetivo deste workshop é “sensibilizar os colaboradores deste Departamento para a forma de interagir adequadamente com uma pessoa com deficiência visual”.

Estas ações decorrem em vários serviços municipais, designadamente no Teatro Municipal Baltazar Dias, na Biblioteca Municipal do Funchal, no Museu “A Cidade do Açúcar” e no Museu Henrique e Francisco Franco.