Hoje, a Câmara Municipal do Funchal dinamiza a 3ª Tertúlia do Projeto “Tertúlias Juvenis”, intitulada: “Jovens e o Associativismo”. Terá lugar, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, pelas 18h30, e vai juntar, à conversa, três jovens do tecido associativo juvenil com ação no município do Funchal: Ricardo Bonifácio, presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa) , Mariana Spínola, dirigente da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) e Mónica Silva da Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC). Esta mesa redonda será moderada por Mara Abreu, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Apoio a Crianças e Jovens (AACCJ).

“Esta tertúlia visa a comemoração do Dia do Associativismo Jovem, assinalado nesta data e tem como objetivo promover a discussão da importância do associativismo juvenil para o município e para os jovens que dele fazem parte, bem como os principais desafios que atualmente se colocam ao associativismo juvenil, tendo em conta os diversos contextos em que o mesmo se insere”, refere uma nota da CMF.

Para tal, esta mesa redonda irá envolver jovens e associações juvenis de diferentes contextos associativos - estudantil, escutista e juvenil – que irão partilhar a sua experiência associativa e contarão com uma moderadora também do contexto associativo para facilitar a conversa entre estes jovens e os participantes do evento.

O Dia do Associativismo Jovem, assinalado hoje, 30 de abril, pretende “reforçar a relevância do associativismo como prática de cidadania ativa e meio de aprendizagem social, sublinhando o papel das pessoas jovens na promoção dos valores democráticos, reconhecendo e promovendo a atividade do movimento associativo, como forma de estimular, nas e nos jovens, o gosto pela intervenção cívica e fomentar os valores e competências adquiridas na atividade associativa.”

O projeto ‘Tertúlias Juvenis’ é um projeto da Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal e consiste na dinamização de conversas mensais com diversos jovens talentos e/ou com percurso profissional de relevo em diversas áreas que possam partilhar a sua experiência com outros jovens e possam dar a conhecer o seu percurso, abordando as diversas temáticas consideradas relevantes para os jovens do Município, e a serem realizadas em diversos locais da cidade, e vocacionadas para a população jovem estudantil.