A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática, deu início esta terça-feira, ao processo de rearborização de um pequeno troço da Rua do Brasil, na Nazaré, com a plantação de oito novas árvores da espécie ‘Jacaranda mimosifolia’.

Conforme esclarece a autarquia em comunicado de imprensa, esta iniciativa surge após o abate, durante os últimos anos, das árvores lá existentes da espécie ‘Melia azedarach’.

“Apesar da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos tentar sempre atender às melhores práticas da arboricultura urbana, tomando decisões que confiram as melhores condições de fitossanidade e biomecânica ao património arbóreo da cidade, neste caso em particular, optou-se pelo abate dos exemplares por razões de segurança no que toca a pessoas e bens”, pode ler-se.

“De notar ainda que das 12 caldeiras iniciais, quatro serão encerradas, por não reunirem as condições mínimas necessárias à receção de novos exemplares arbóreos devido à proximidade de infraestruturas enterradas e aéreas, as quais viriam futuramente a entrar em conflito com os sistemas radiculares e copas dos referidos exemplares”, acrescenta a mesma nota.