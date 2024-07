A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, hoje, cinco processos de benefícios fiscais de aquisição de habitações para residência própria para jovens munícipes, nos termos do regulamento em vigor. Desde a entrada em funcionamento do regulamento que facilita os jovens neste setor, a Autarquia tem já 96 projetos aprovados, o que perfaz um benefício fiscal no valor de 9,6 milhões de euros.

Bruno Pereira, vice-presidente da Autarquia, disse, hoje, aos jornalistas, no final da habitual reunião semanal, que este número revela o esforço que a Autarquia tem feito - prescindindo do IMT e do IMI- para que seja mais fácil, aos munícipes, adquirirem as suas habitações. Foi aprovado, com os votos contra da coligação Mudança, o novo regime da tarifa verde dos veículos elétricos e híbridos nos parques de estacionamento da Autarquia. A Câmara tem vindo a registar taxas de ocupação muito elevadas no referido espaço. A partir das 9h30, os parques de estacionamento estão cheios. Há mil viaturas com dístico de tarifa verde, sendo que 65% foi passado em 2023. É cada vez mais normal comprar veículos elétricos, o que é uma excelente notícia, mas que está a dificultar o arranjo de estacionamento.

Bruno Pereira realça que, em média, no ano passado, entraram 15 mil nos dois parques tutelados pela Câmara. São 70 viaturas por dia, que estacionam sem pagar e ficam, por vezes, o dia inteiro. O que dificulta ainda mais. Continuam a ser um tipo de veículos incentivados mas estando a contribuir para um aumento de lotação, estão a causar pressão no estacionamento.

Sobre a recusa de entrega de relatórios sobre a Praia Formosa, Bruno Pereira considera que há uma realidade paralela. Há a realidade do que acontece na reunião de Câmara e outra que é apresentada pela comunicação social. “Esse assunto não foi levantado. Os relatórios existem e o vereador respetivo diz que tem todo o interesse em poder disponibilizar”, referiu Bruno Pereira.