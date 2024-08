A partir deste sábado e até 1 de setembro, os mais novos vão se tornar médicos e os brinquedos serão os pacientes. Trata-se de uma iniciativa no âmbito da Clínica do Dói-Dói e que decorrerá no Madeira Shopping.

O espaço foi criado para ajudar as crianças entre os 3 e os 10 anos a perderem o medo dos profissionais de saúde, através de um conjunto de atividades educativas. Nesta clínica de brincar, a experiência começa com a entrega de uma bata branca, um crachá de identificação e uma capa para que os participantes possam tomar nota dos tratamentos feitos ao longo do turno.

A partir daí, há quatro salas para explorar, sempre com o acompanhamento de um monitor, começando pela triagem, onde as crianças podem escolher o doente que vão tratar, avaliar os sintomas e atribuir-lhe uma pulseira colorida, de acordo com a gravidade da situação. Segue-se a sala de diagnóstico, na qual é possível medir a febre, verificar a pressão arterial, fazer um raio X e avaliação ocular. As duas últimas zonas são dedicadas aos tratamentos: uma delas com marquesa, pensos, ligaduras, máscara de oxigénio e vacinas para administrar e documentos para passar alta ou baixa – sendo que, em caso de baixa o paciente terá de ficar internado; e a outra focada na paragem cardio respiratória, em que é abordado o que deve ser feito para ajudar, nomeadamente a ativação do 112 e os procedimentos de reanimação