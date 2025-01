Um grupo de cientistas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa está de visita ao Porto Santo.

Em causa, as diversas palmeiras afetadas pela doença do gorgulho, tal como o Jornal havia dado conta a 20 de novembro do último ano, com os residentes a lamentarem que a ilha corria o risco de perder todas as palmeiras.

Segundo uma nova divulgada hoje pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, esta visita decorre no âmbito dos ensaios em povoamentos florestais de pinheiro de Apelo, iniciados em abril de 2023 por iniciativa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Diz a Secretaria liderada por Rafaela Fernandes que o grupo de cientistas já participou, ontem, na Assembleia Municipal Jovem, onde sensibilizou a comunidade para colaborar em atividades de mitigação do crescimento da população do gorgulho das palmeiras, inserido no conceito de ‘Citizen Science’. Este conceito vai ser igualmente desenvolvido hoje para promover a participação da população escolar na salvaguarda do património paisagístico que as palmeiras do Porto Santo representam.