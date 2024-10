Os prémios do concurso Cidade Florida, que este ano teve a 25.ª edição, foram entregues esta tarde, aos vencedores, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

A iniciativa, da Câmara Municipal do Funchal, contou com 56 participantes, distribuídos por seis modalidades: Hortas Urbanas Municipais; Hortas Urbanas Sociais; Jardim de Habitação Social; Jardins Unifamiliares; Varandas, balcões, terrações e escadarias e Unidades hoteleiras.

Os hotéis vencedores - Quinta Jardins do Lago (1.º lugar), Savoy Palace (2.º lugar) e Pestana Village Garden Hotel (3.º lugar) - receberam galardões de Qualidade, enquanto os cidadãos concorrentes receberam prémios em dinheiro, entre os 150 e os 1.100 euros. No total, a autarquia investiu 7.200 euros.

Nádia Coelho, vereadora com o pelouro do ambiente e espaços verdes, deu os parabéns aos premiados e fez votos para que se sintam motivados a continuar.

Momentos em antes, em declarações aos jornalistas, a autarca disse que o concurso tem vindo a registar a adesão de novos concorrentes e espera que assim continue, para bem do ambiente e também do contributo estético de cada jardim, sendo que também nas hortas o aspeto conta, para além da variedade e da qualidade dos produtos.

A exposição das fotografias dos jardins e hortas premiados vai estar patente no foyer do Teatro Baltazar Dias.