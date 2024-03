A Associação do Caminho Real da Madeira arrancou, esta manhã, com ‘VII Volta à Madeira’. A chuva não foi impedimento, “nem quebrou o entusiasmo, nem a boa disposição dos caminheiros”, conforme pode ler-se numa publicação no Facebook.

Cumpre recordar que esta iniciativa teve início esta sexta-feira, na Ponta do Pargo, mais concretamente na Igreja local, com o trajeto seguinte a marcar Estreito da Calheta no mapa.

É no dia 26 de março, terça-feira, quinto dia desta volta, que os caminhantes irão virar a norte, sendo que a última paragem será o Porto Moniz, antes do regresso ao ponto de partida, oito dias depois.