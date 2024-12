Chega reafirma “compromisso inabalável” com madeirenses

O Chega Madeira reafirmou hoje o compromisso de lutar pelos interesses dos madeirenses, através de um comunicado de imprensa em que volta a justificar porque é que votou contra o Orçaçamento Regiopnal 2025

“Apesar de ter votado contra o Orçamento Regional para 2025 — um orçamento que consideramos eleitoralista, preparado para ser executado por um governo em fim de linha —, o Chega mostrou, no plenário de hoje, que coloca os madeirenses em primeiro lugar, ao votar favoravelmente as propostas apresentadas pelo Governo Regional na Assembleia Legislativa da Madeira”, lê-se no comunicado.

“Esta foi a forma que encontramos para garantir que estes privilégios e direitos fundamentais fiquem assegurados e possam ser executados ou melhorados pelo próximo elenco governativo, livre de ligações a casos de corrupção”.

O líder parlamentar e presidente do partido, Miguel Castro, explicou que estas propostas foram analisadas com responsabilidade e votadas favoravelmente pelo impacto positivo que poderão trazer para a Madeira. A primeira medida, que visa a criação de uma nova carreira profissional no setor de apoio domiciliário, foi considerada essencial para reforçar o sistema de assistência social e responder às necessidades de uma população envelhecida.

Em relação à atualização do salário mínimo regional, o Chega apoiou a medida, mas destacou que é fundamental ir além, defendendo também o aumento do salário médio e a criação de incentivos para as Pequenas e Médias Empresas, de modo a ajudá-las a acomodar este aumento de custos sem comprometer a sua sustentabilidade.

Outra proposta aprovada pelo Chega diz respeito à valorização e integração de técnicos superiores na área da saúde. Miguel Castro sublinhou que esta medida é essencial para reconhecer o trabalho fundamental destes profissionais e assegurar um sistema de saúde eficiente e equilibrado.

Por fim, a proposta para a modernização do sistema de gestão e avaliação de desempenho na administração pública foi igualmente aprovada pelo Chega , que destacou a importância de melhorar a eficiência e transparência na administração regional.

Miguel Castro reforçou que o Chega está ao lado dos madeirenses e continuará a avaliar cada proposta com rigor, sempre com o foco no que é melhor para a Região. “O Chega está aqui para lutar pela Madeira, pela sua prosperidade e pelos seus cidadãos.”