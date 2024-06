A reunião dos partidos políticos convocada pelo Governo Regional já acontece no salão nobre do Governo Regional. Como seria expectável, de fora estão apenas o JPP e PS.

IL, PAN, CDS e Chega comparecem numa altura em que Miguel Castro (Chega) garantiu, à entrada, que o partido não mudou a sua posição, mas que comparece por uma questão de respeito à democracia.

Adiantou que um voto favorável do Chega só é possível com a saída de Miguel Albuquerque, mas quer ver no que dão estas primeiras negociações.Mais sustentou que se houve partido a voltar atrás com a sua palavra não foi o Chega. Isto, na sequência das declarações desta manhã do representante da República para a Região que assegurou, sem nunca mencionar nomes, que “houve quem mudou de opinião”. Miguel Castro garante mesmo que não foi o Chega.

Nesta reunião estão presentes, do lado das negociações PSD, Jaime Filipe Ramos, Rogério Gouveia, Jorge Carvalho e Rui Abreu. Do CDS-PP, partido que formalizou acordo com os social-democratas, estão Sara Madalena e Ricardo Vieira. Nuno Morna e Alicia Teixeira (IL), Mónica Freitas (PAN) e Miguel Castro (Chega) completam a mesa.