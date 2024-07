“Chega está desejoso de aprovar o programa”, acusa Cafôfo

Paulo Cafôfo diz que o Chega está desejoso de aprovar o Programa de Governo, tanto, no entender do líder do PS Madeira, que “nem colocou a exigência ser retirada a imunidade” a Miguel Albuquerque.

Cafôfo diz que o presidente do Governo Regional está “em fuga para a frente”, que “tem se refugiado na imunidade” e também que “tem usado o medo e a chantagem”.

Disse que a “maioria do povo madeirense não o quer como presidente” e reiterou que apenas com o PS a Madeira pode mudar.

Na reação, Albuquerque disse a Paulo Cafôfo que “queria governar perdendo as eleições.

Não é assim, quem ganha é que governa”, dizendo que a pretensão do líder parlamentar do PS é possível apenas num mundo paralelo.