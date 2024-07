“Se este Orçamento tiver tudo aquilo que o Chega considera essencial para a Região, obviamente que iremos votar a favor”. Palavras de Miguel Castro à saída da reunião com o secretário regional das Finanças, tendo como pano de fundo os contributos para a elaboração do Orçamento Regional.

”Mas, foi apenas um primeiro encontro e teremos de esperar para analisar melhor” conforme aditou. O líder parlamentar do Chega, que esteve acompanhado dos deputados Celestino Sebastião e Hugo Nunes, pareceu agradado com o teor da conversa mantida com Rogério Gouveia, do qual parece ter recebido a anuência de que haverá cabimento orçamental para algumas das reivindicações do Chega, entre elas, por exemplo, um barco de substituição para as ligações com o Porto Santo em janeiro.