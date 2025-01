O deputado Francisco Gomes, eleito pelo partido Chega para a Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira, criticou o anúncio do governo regional sobre um suposto aumento de 157 toneladas na quota de pesca de atum para os pescadores madeirenses. Para o parlamentar, este tipo de anúncio é um insulto à inteligência dos pescadores e reflete total desconhecimento do sector por parte de quem governa.

Francisco Gomes apontou para o fato de que as quotas de atum têm vindo a ser drasticamente reduzidas nos últimos anos, passando de 11.000 toneladas para menos de 3.000 toneladas, o que tem mergulhado o sector numa crise sem precedentes.

“Vêm enganar os pescadores com um aumento inútil de 157 toneladas, que não resolve nada, não alivia o desespero e muito menos combate a pobreza em que as famílias dos pescadores de atum estão mergulhadas. Quem faz estes anúncios devia antes explicar para onde foi a quota do atum. Quem é ficou com a quota? E quem é que ganhou com isso?”, disse Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

Para o deputado do Chega, o anúncio do governo regional é um jogo de publicidade que classifica como vergonhoso e destinado a disfarçar a falta de soluções reais para o sector. Francisco Gomes também acusou o governo regional de estar alheado das dificuldades vividas pelos pescadores, limitando-se a oferecer “migalhas enquanto o sector está por um fio”.

“Os pescadores madeirenses estão em desespero e o governo não só ignora essa realidade como ainda tenta fazer propaganda com medidas que não têm impacto. O Chega já apresentou várias medidas sérias e o governo faria bem em segui-las, em vez de chumbá-las, como tem sempre feito”, rematou.