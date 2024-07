Chão da Lagoa: Manuel António afirma que não está aqui “contra ninguém”

Manuel António Correia garante que não tem projeto pessoal de poder e diz que a direção do PSD não fez o que podia para unir o partido.

O ex-secretário regional descreveu a festa do Chão da Lagoa como sendo a “ligação direta com as bases do partido, que sempre foram a essência da governação e inspiração política do PSD, com a ligação aos cidadãos”, transmitindo que esta festa é uma ponte de ligação aos militantes e aos seus problemas concretos.

Questionado pelos jornalistas sobre se já se encontrou com Miguel Albuquerque, respondeu negativamente, aditando que não se recusa a cumprimentar ninguém e já cumprimentou milhares de pessoas nesta Herdade.

“É uma tradição e é uma inspiração no sentido de que todos os políticos devem ver sentir o povo”, sustentou.

“Já cumprimentei milhares de pessoas”, corroborou. Mais disse que não está cá contra ninguém, referindo: “Não tenho nenhum projeto pessoal de poder”.

Contudo, deixou críticas à direção do PSD-M, que “não fez tudo o que devia para unir o partido”, notou, explicando estar disponível para trabalhar articuladamente para acertar o que tem de ser acertado. “Não fomos nós que contribuímos para a divisão”, garantiu.