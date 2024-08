Entre hoje e amanhã, cerca de 350 crianças e jovens vão participar no ‘3D Sports 4 Youth’, na Praça do Povo, evento promovido em parceria entre o Município do Funchal e a Direção Regional da Juventude.

Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e a vereadora Helena Leal marcaram, esta manhã, presença na abertura da iniciativa, dinamizada pela SocioHabitaFunchal, que se insere nas comemorações do Dia Internacional da Juventude.

“Serão realizadas várias atividades desportivas e lúdicas que decorrem de uma candidatura que a empresa municipal fez à Agência Nacional de Juventude e Desporto, o projeto ‘3D’ que foi cofinanciado pela União Europeia e que pretende trabalhar a inclusão através da arte, da cultura e do desporto”, explicou Helena Leal aos jornalistas.

Neste evento, os mais novos terão então a oportunidade de, forma lúdica, trabalhar a verdadeira inclusão social e criar uma plataforma de diversão e oportunidades para as crianças que normalmente não têm acesso a este tipo de dinâmicas.