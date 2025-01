Centristas respondem ao PAN afirmando que passe único tem “marca CDS”

Foi com “alguma surpresa” que o CDS diz ter ouvido as declarações de Válter Ramos do PAN, esta terça-feira, no âmbito de uma iniciativa partidária sobre a temática das infraestruturas de segurança rodoviária.

O porta-voz da iniciativa afirmou que foi “graças à atuação do PAN, foi possível implementar o passe único para toda a Região, uma medida essencial para tornar o transporte público mais acessível e reduzir a dependência do automóvel privado”, algo que a coordenação do CDS-Madeira diz, em nota de imprensa, estar “que não poderia estar mais longe da verdade”.

Leia a nota do CDS-Madeira:

“A 31 de agosto de 2023, data anterior à eleição que elegeu um deputado do PAN para a Assembleia Legislativa da Madeira (Eleições Regionais, de 24 de setembro de 2023), a Secretária Regional da Economia, tutelada pelo centrista Rui Barreto, fez um comunicado em que informava que “devido às dificuldades do setor automóvel, na entrega de novos autocarros, a previsão para o início da operação dos novos concessionários é a 1 de julho de 2024”, data que veio a se concretizar, nomeadamente do passe único em todos os transportes terrestres.

Só pode ter sido por desconhecimento ou distração que foram feitas estas declarações, mas não podemos aceitar que o PAN venha chamar a si o que não é seu.

Relembramos, também, que foi o CDS-PP Madeira que, em 2018, durante a discussão do Orçamento e Plano de Investimentos para 2019, conseguiu que o preço dos passes sociais fosse fixado em 30€ para as carreiras urbanas e 40€ para as interurbanas.”