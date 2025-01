Um dia soalheiro, boa-disposição e comida marcaram mais um ano da festa ‘rija’ do panelo no Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal. Foram centenas, as pessoas que hoje voltaram a cumprir esta que é uma tradição quase centenária na localidade.

“Um dia de verão, espetacular, como há muitos anos não se conseguia”, regojizou-se ao JM Xavier Castro, presidente da Junta de Freguesia do Seixal, o qual admitiu que o clima contribuiu para atrair ainda mais participantes.

“Muitos carros, muita gente, alegria e comida no panelo... está a ser uma festa muito engraçada. Temos centenas de pessoas cá em cima”, relatou.