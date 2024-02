No âmbito das celebrações do 119º aniversário do Rotary Internacional, os clubes Rotary Club Machico - Santa Cruz e Rotary Club Funchal organizaram, ontem, uma série de iniciativas para assinalar esta ocasião, entre as quais uma jornada pela geodiversidade, destacando as particularidades do património geológico e a ligação entre as ciências naturais, história e arquitetura.

Conduzida por João Baptista, PhD e investigador do GEOBIOTEC da Universidade de Aveiro, a apresentação, no Centro Histórico do Funchal, decorreu durante a manhã de ontem, com o objetivo de educar sobre a geodiversidade e o património geológico, promovendo uma compreensão abrangente da cultura, turismo e ambiente local. Durante a palestra, foram abordados os eventos históricos de aluviões, com destaque para o devastador aluvião de 20 de fevereiro de 2010.

Já durante a tarde, no Seminário Maior do Funchal, Natalina de Sousa proferiu uma palestra que ofereceu uma retrospetiva das principais instituições de caridade que atuaram na Madeira desde o século XVI até ao século XX. A sua apresentação, enriquecida com uma contextualização histórica e apoiada por fontes de arquivo, destacou o papel crucial dessas instituições na promoção do bem-estar da comunidade.

Por seu turno, Fernando Lemos, presidente do Rotary Club Machico-Santa Cruz, expressou a sua honra em fazer parte de uma organização com uma “história tão rica e uma visão dedicada a ações filantrópicas” para melhorar o bem-estar da comunidade local.

O Rotary Internacional, com mais de 46.000 clubes em todo o mundo, empenha-se em promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde materna e infantil, apoiar a educação, promover o desenvolvimento económico e proteger o meio ambiente.

O Rotary teve início com a visão de Paul Harris, que fundou o primeiro clube em Chicago em 23 de fevereiro de 1905, com o objetivo de criar um espaço onde profissionais de diferentes áreas pudessem trocar ideias e estabelecer amizades duradouras.

Fernando Lemos também afirmou que estas iniciativas demonstram o compromisso contínuo do Rotary com a promoção de valores fundamentais, a preservação da cultura e património, e ações filantrópicas que visam construir um mundo mais justo e sustentável para todos.