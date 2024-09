CDU promove ‘Tribuna Pública’ em protesto contra a corrupção

A CDU vai promover no Funchal a realização de uma ‘Tribuna Pública’ que visa servir de protesto contra a corrupção, anunciou esta força política em comunicado. A iniciativa terá lugar junto ao Palácio de São Lourenço, na Avenida Zarco, na próxima segunda-feira, 23 de setembro, às 17h30.

“Para além do apelo ao necessário prosseguimento de todos os esforços para apuramento dos factos e das responsabilidades nos processos de investigação em curso, esta tribuna tem também por objetivo exigir a tomada de medidas, há décadas reivindicadas pela CDU, de combate às situações de promiscuidade em que titulares de cargos públicos e decisores políticos transitam para empresas privadas, com o também misturam as funções de representação institucional e o interesse público com negócios privados”, lê-se na referida nota, assinada por Edgar Silva.

“A ‘Tribuna Pública’ estará aberta a toda a população, na qual estão previstas diversas intervenções políticas que darão voz ao protesto contra o regime, darão expressão à crítica a governação do PSD e dos seus aliados, e manifestarão a urgência de um outro rumo e de uma outra política para a Região Autónoma da Madeira”.

Para a CDU, “que o processo ‘Ab Initio’ confirma é o nível de putrefação da governação PSD nesta Região. Fica assim destacada a inegável demonstração da podridão moral do regime político”.

“O que sobressai é que vivemos sob um regime em que a corrupção é ‘política do Estado’”, acrescenta-se na nota, que defende que “toda esta realidade é o resultado da mais profunda promiscuidade entre o mundo dos negócios e a governação, da absoluta fusão entre o poder político e os grandes interesses económicos e financeiros”.