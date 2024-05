A candidatura da CDU às próximas Eleições Regionais deu continuidade ao longo do dia a um conjunto de acções de contacto com trabalhadores junto a empresas e locais de trabalho.

A escolha recaiu desta vez na Horários do Funchal, onde os candidatos defenderam “a necessidade de garantir o reforço da voz dos trabalhadores no Parlamento Regional com mais votos e mais deputados da CDU”.

Ricardo Lume defendeu que “a CDU tem sido a voz dos trabalhadores no Parlamento Regional, mas também tem sido através da intervenção dos candidatos e ativistas da CDU nas empresas e locais de trabalho, que num altura onde existe um brutal ataque aos direitos laborais, tem sido possível avançar em alguns direitos”.

“Foi assim com a reposição do subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração pública e o seu alargamento aos trabalhadores das Empresas Públicas Regionais; Foi assim com as ressentes conquistas dos trabalhadores do CARAM e da ARM que entre outros direitos foi assegurado nos acordos de empresa, as 35 horas de trabalho semanal; Foi assim com a aplicação dos 25 dias úteis de férias para os trabalhadores da administração pública e para os trabalhadores das Empresas Públicas Regionais; Foi assim com o concurso extraordinário para a vinculação dos professores, entre tantas vitórias alcançadas pelos trabalhadores”, afirmou.

O candidato afirma “que nos últimos anos não existiram avanços nos direitos dos trabalhadores sem o contributo decisivo da CDU”.