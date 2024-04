A CDU esteve hoje numa acção de contacto com agricultores da Costa Norte da ilha da Madeira para defender a implementação de medidas para defender a produção regional e em particular o sector primário.

No conselho do Porto Moniz o deputado, Ricardo Lume, referiu que «cada dia que passa existe menos área agrícola na Região Autónoma da Madeira devido ao facto da política do Governo Regional afastar as pessoas da agricultura e por não existir uma política de ordenamento territorial que reserve os solos de qualidade para a agricultura.

O deputado da CDU denunciou que «a Região Autónoma da Madeira é a única do país que não tem reserva agrícola, 30 anos após a sua implementação a nível nacional.

O que acontece é que, perante o facto da inexistência da Reserva Agrícola Regional, os solos com boa capacidade de produção estão a ser ocupados pelas urbanizações e os agricultores estão a ser empurrados cada vez mais para zonas mais altas, onde as atividades agrícolas enfrentam piores condições de desenvolvimento.

Ricardo Lume concluiu defendendo que «atendendo a que um correto ordenamento do território deverá reconhecer e salvaguardar áreas territoriais com particulares potencialidades para o desenvolvimento das atividades agrícolas, a CDU defende a urgente criação da Reserva Agrícola Regional por constituir um elemento fundamental para promover a atividade agrícola na Região Autónoma da Madeira, para a valorização e preservação da paisagem natural do arquipélago. Pretende-se, assim, contribuir para a criação de uma das componentes mais relevantes para a preservação do património natural e da biodiversidade, visando promover uma visão integrada e abrangente do património e dos recursos e valores naturais da Região.»