A CDU realizou, ao longo do dia, uma jornada de contacto com a população para defender a necessidade urgente de reforçar a rede de transportes públicos e incentivar a sua maior utilização.

Durante a ação, realizada junto às paragens de autocarro na Rua D. Carlos I, Ricardo Lume destacou o “crescente processo de massificação do uso do automóvel”, com consequências “graves para a circulação, estacionamento, segurança e qualidade de vida das populações”. Segundo o partido, este cenário também é resultado de um sistema de transporte público na Região que não está ajustado às novas realidades da mobilidade das pessoas. Como consequência, muitos trabalhadores e estudantes na Região Autónoma da Madeira ainda optam por utilizar o automóvel nas suas deslocações diárias.

Lume também enfatizou que “nos últimos dois anos, apesar de algumas medidas importantes, como a criação do passe único e a gratuitidade dos passes para jovens estudantes até aos 23 anos e para reformados, a realidade é que a rede de transporte público continua sem dar resposta às necessidades de mobilidade dos madeirenses” com o

“trânsito caótico e os autocarros sobrelotados, durante as primeiras horas da manhã e ao final da tarde”, a confirmarem “essa realidade”.

O candidato da CDU denunciou ainda que “o Governo Regional não tem intervindo de forma eficaz para resolver os inúmeros problemas relacionados com a falta ou insuficiência de serviço de transporte público de passageiros na Região Autónoma da Madeira”, permitindo “a redução dos horários de várias carreiras, dificultando a mobilidade de muitos habitantes durante a noite e nos fins de semana”.

Essa reorganização das carreiras, contrária “ao desenvolvimento da Região, tem gerado grande insatisfação nas populações”.

Ricardo Lume concluiu defendendo a necessidade urgente de uma estratégia regional para promover a acessibilidade e o uso dos transportes públicos, apelando à criação de uma política regional com foco na prioridade aos transportes públicos.