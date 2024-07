CDU coloca Lar Bela Vista nas ‘Obras do Crime’

A CDU iniciou hoje uma “nova frente de intervenção política”, intitulada as ‘Obras do Crime’, tendo o Lar Bela Vista constituído o primeiro exemplo por se tratar de “um dos recentes casos do que é uma negociata com um investimento público”.

“Um equipamento que fazia parte das políticas sociais públicas desta Região, que está agora colocado ao serviço de interesses privados, numa caça aos milhões de euros do PRR”, afirmou Edgar Silva, coordenador da CDU, citado em comunicado.

O dirigente anunciou que a CDU vai “juntar diversas peças de um puzzle, em diferentes sectores da vida económica, social e cultural, que formam a mancha das obras criminosas da responsabilidade dos governantes e que responsabilizam a governação pela crescente degradação do estado da Região”.

No caso do referido equipamento, Edgar Silva defende que “os governantes deixaram que se degradasse até ao extremo todo o edificado do Lar da Bela Vista, uma instituição que foi tutelada e gerida pelo Governo Regional da Madeira, que acolhia a terceira idade. Depois de toda a descaracterização do imóvel e degradação das condições de funcionamento daquele serviço, os governantes esbanjaram aquele equipamento público, como oferta a um dos ‘amigos do regime’”.