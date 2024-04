CDU acusa Governo Regional de fracasso na política social

A CDU apontou, hoje, baterias à política social do Governo Regional, a qual considera ter sido um verdadeiro “fracasso”.

Isso mesmo reiterou Edgar Silva, uma iniciativa política no Funchal na manhã deste sábado, no âmbito da qual relembrou o grave problema da habitação, que “confirma na Madeira o fracasso da política social do governo, que cometeu a proeza de fazer com que alugar uma habitação, e, mais ainda, comprar casa, seja um privilégio de poucas famílias, um direito apenas para quem tem muito dinheiro”.

De facto, para o mesmo, “as medidas de apoio público à habitação acabam nas contas de certos senhorios e nas mãos dos especuladores”, dado o “paraíso privado dos investidores e especuladores em que se tornou a Madeira, com o Governo PSD/CDS ao serviço dos negociantes e especuladores”.

Por isso mesmo, para a CDU, “o maior fracasso da governação PSD/CDS está exposto na extensa lista de espera de milhares de famílias que nesta terra não conseguem uma moradia para uma vida digna”.

Já Ricardo Lume condenou a predominância das políticas “em favor dos bancos e dos grandes negócios”, apontando que “há anos que os preços das rendas sobem muito mais rapidamente que os salários”.

“Milhares de famílias lutam pelo direito à casa porque as despesas com a habitação estão a explodir e as políticas públicas não resolvem os problemas de quem vive nesta Região”, deplorou ainda.