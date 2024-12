O CDS anuncia desde já que vai votar favoravelmente a proposta de Orçamento Regional para 2025.

Foi Leandro Silva, líder da JP a partilhar essa informação, após a reunião com Jorge Carvalho, na Assembleia Regional.

O centrista disse que numa primeira reunião 90% das suas propostas haviam sido introduzidas no documento e que hoje, apresentaram mais quatro, com idêntica receptividade, nomeadamente ao nível do aumento da base do complemento regional de idosos, passe gratuito para portadores de deficiência e revisão dos estatutos dos cuidadores e dis ex-combatentes.

Leandro Silva, que esteve na reunião acompanhado de Sara Madalena e Pedro Pereira, destacou ainda não entender recusa de outros partidos em se sentarem à mesa das negociações, aludindo a um bem maior em que é necessário negociar e fazer cedências, se for caso disso.

Do outro lado da mesa, para além de Jorge Carvalho, estão Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos.