À saída da reunião bilateral com vista à consensualização no que respeita ao Programa de Governo, Pedro Pereira (vice-presidente do CDS e líder da Juventude Popular), ladeado por Sara Madalena e Ricardo Vieira, disse que o partido ficou “satisfeito” nesta ronda e que adicionou 6 medidas neste Programa aos 80% que o partido já tinha asseguradas. “Houve uma recetividade do Governo”, sublinhou, enfatizando a posição responsável adotada pelo CDS-PP.

Assim, Pedro Pereira concretizou que os centristas exigiram a atribuição de um complemento para aquisição de medicamentos aos utentes do Serviço Regional de Saúde que sejam residentes na RAM e tenham idade igual ou superior a 65 anos, ou possuam incapacidade superior a 80%. A segunda medida trata-se do apoio à restauração e hotelaria na RAM para aquisição de produtos madeirenses, que utilizem a marca Madeira num valor correspondente a 30% do custo na aquisição.

A terceira, diz respeito à participação na Agenda anticorrupção definida a nível nacional, assegurando a plenitude dos meios e procedimentos que forem adotados a nível nacional na Região.

A quarta medida, por seu turno, passa por procurar, ao nível da concertação social, a fixação de um salário base regional para jovens licenciados. Pretendem, igualmente, em quinto lugar, a isenção de IMT e IS aplicável na compra da primeira habitação própria e permanente por jovens até aos 35 anos prevista a nível nacional possa ser majorada nos valores de aquisição em mais 25% por referência à atual diferença dos escalões existentes. Por fim, está contemplado o acesso gratuito a creches e estabelecimentos de educação pré-escolar.