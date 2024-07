O CDS-PP realiza, na próxima segunda e terça-feira, no Palácio de São Bento, jornadas parlamentares dedicadas aos temas da Defesa e da Segurança Interna, as duas áreas que o CDS ocupa no Governo.

Ao longo de dois dias, 15 e 16 de julho, o partido vai ainda falar dos 50 anos da sua história na Assembleia da República e na formação das novas gerações.

Na sessão de abertura, que decorrerá na sala D. Maria II, no parlamento, para além do presidente do Grupo Parlamentar Paulo Núncio, o CDS-PP conta também com a presença do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Sara Madalena, líder parlamentar do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira, vai estar presente nestas jornadas parlamentares do partido que serão marcadas pela participação de antigos líderes como Manuel Monteiro, José Ribeiro Castro e Paulo Portas.

Nuno Melo, líder do CDS-PP e ministro da Defesa fará o encerramento destas jornadas parlamentares.

Veja o programa: