CDS propõe descida do IRS em todos os escalões

Tendo em considerarão que “o aumento dos rendimentos dos cidadãos e das famílias tem que ser uma das grandes prioridades da governação regional”, o CDS, em comunicado, propõe a descida do IRS em todos os escalões.

“A classe média está enfraquecida e vive asfixiada por uma carga fiscal elevada, por taxas de juro altas e por um custo de vida em crescendo. Se as duas últimas situações são difíceis de controlar porque dependem de fatores externos, a primeira tem solução regional, por via do Orçamento”, explica o partido, adiantando que, por esse motivo, volta a propor uma redução de 30 por cento em todos os escalões do IRS, conforme possibilita a Lei de Finanças das Regiões Autónomas.

“A medida já se aplica até o quinto escalão do IRS, falta agora estender aos restantes. A redução dos impostos sobre o trabalho deve ser uma urgência da política fiscal da Região. Só assim garantimos uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos”, remata o partido.